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НовостиОбщество29 мая 2023 8:49

В Тарко-Сале стену возле детской площадки расписали в стиле супрематизма

Это подарок ребятишкам ко Дню защиты детей
Марина Прохорова
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале работники учреждений культуры расписали бетонную стену возле детской площадки по улице Водников. Эскиз рисунка с плавающими рыбками выполнила художник-декоратор районного музея Алена Климова. Однако этого северянке показалось мало, с помощью нейросети она преобразила его в абстрактное изображение в стиле супрематизма.

В итоге за два дня участники расписали фасадными красками площадь около 60 квадратных метров.

Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

- Преображение объекта стало подарком таркосалинским ребятишкам ко Дню защиты детей. Теперь вместо скучного и серого забора взор отдыхающих на площадке радует красочное произведение искусства, а облик любимого города стал немного ярче, - отметили в администрации муниципалитета.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жители Пуровского района могут обучиться северной хореографии.