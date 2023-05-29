В Тарко-Сале стену возле детской площадки расписали в стиле супрематизма

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале работники учреждений культуры расписали бетонную стену возле детской площадки по улице Водников. Эскиз рисунка с плавающими рыбками выполнила художник-декоратор районного музея Алена Климова. Однако этого северянке показалось мало, с помощью нейросети она преобразила его в абстрактное изображение в стиле супрематизма.

В итоге за два дня участники расписали фасадными красками площадь около 60 квадратных метров.

Фото: администрация Пуровского района

- Преображение объекта стало подарком таркосалинским ребятишкам ко Дню защиты детей. Теперь вместо скучного и серого забора взор отдыхающих на площадке радует красочное произведение искусства, а облик любимого города стал немного ярче, - отметили в администрации муниципалитета.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жители Пуровского района могут обучиться северной хореографии.