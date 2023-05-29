На месторождении в Пуровском районе погиб стропальщик

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Пуровские следователи организовали доследственную проверку по факту гибели рабочего на месторождении. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, инцидент произошел 28 мая на территории кустовой площадки.

- При подъемно-разгрузочных работах специалист коммерческой организации, выполнявший функции стропальщика, получил смертельные травмы в результате происшествия. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Прибывшая на месторождение следственно-оперативная группа провела все необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства трагедии.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям лица, ответственного за соблюдение правил безопасности и правил охраны труда, - добавили в следкоме.