Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале приступили к ремонту моста, расположенного на 23 километре дороги от границы округа до Губкинского. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Сейчас дорожники демонтируют существующие конструкции укрепления конусов и пролетного строения, а затем приступят к их ремонту, - прокомментировали в ведомстве.

За сезон предстоит отремонтировать перильные ограждения, тротуар, обустроить водоотводные лотки и уложить новое асфальтобетонное покрытие. По окончании работ дорожники нанесут новую разметку и установят знаки.

Также на этом участке, рядом с Карамовскимпостом, началось обустройство площадки, где разместится многофункциональный комплекс для водителей - автозаправка, пункты техобслуживания, магазины и гостиницы. Подрядчик уже приступил к очистке территории от растительности.