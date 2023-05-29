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В Ноябрьске до конца лета перекрыли участок проезда на проспекте Мира. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале городской администрации.

«Внимание! С 29 мая перекрыт проезд по проспекту Мира - от улицы Советская и до улицы Ленина. Для жителей первого микрорайона организован временный проезд с улицы Дзержинского. Просим всех с пониманием отнестись к данной ситуации и проявить терпение», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что работы на проспекте стартовали в начале мая. Тогда рабочие начали наводить порядок на участке от улицы Ленина и до перекрестка с улицей Республики. Им предстояло обновить покрытие, инженерные коммуникаций, обустроить ливневки, освещение, тротуары и велодорожку.