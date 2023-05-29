В Тазовском сразу 39 семей получили ключи от новых квартир

Фото: Правительство ЯНАО

В Тазовском продолжается расселение ветхого жилья. На днях ключи от новых квартир получили сразу 39 семей, все они - участники программы по переселению из ветхого фонда.

Четырехэтажный дом на улице Маргулова построен по современным стандартам, квартиры выполнены с чистовой отделкой «под ключ».

Среди новоселов есть и семьи участников спецоперации. Так, супруг Виктории Селезневой отправился добровольцем на СВО осенью прошлого года. До этого времени они вместе с двумя детьми жили у родителей мужа.

- Квартира очень нравится - светлая, удобная планировка. Теперь своя комната будет и у нас, и у детей, а в самой просторной будем принимать гостей, - делится впечатлениями Виктория.

Также квартиру в новом доме получили и мама военнослужащего.

Скоро ключи от квартир вручат и другим участникам жилищных программ - более 65 семей. Сейчас в районном центре готовят к заселению еще два дома, расположенных на улице Геофизиков.