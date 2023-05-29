Тюменские нефтепроводчики победили в региональной летней cпартакиаде в Омске

Фото: «Транснефть»

Тюменские нефтепроводчики одержали уверенную победу по итогам региональной V летней Спартакиады организаций системы «Транснефть», проходившей в Омске и приуроченной к 30-летию компании. Более 150 работников на протяжении двух дней выявляли лучших в личном и командном первенствах в 8 видах спорта: волейболе, баскетболе, мини-футболе, бильярде и эстафете по легкой атлетике.

В состав сборной команды вошли сильнейшие спортсмены – их определили по итогам отборочного тура спартакиады среди подразделений предприятия, который прошел в начале мая в Тюмени.

На региональной спартакиаде в Омске в турнирной таблице по всем видам спортивных состязаний тюменские спортсмены смогли достигнуть значительного результата: у них нет ни одного третьего места. А количество первых мест составило определяющее большинство – в 8 дисциплинах из 12-ти. На втором месте в турнирной таблице – команда нефтепроводчиков из Омска, на третьем – сборная команда АО «Русские электрические двигатели», АО «Транснефть нефтяные насосы» и ООО «Уральские динамические машины» (Челябинск).

Фото: «Транснефть»

– Конечно, волнительно выходить на такие старты, но это волнение буквально через несколько секунд проходит, и ты делаешь то, что должен делать на максимуме и хорошо. В спорте, как и в работе – нужно быть сильным, смелым, сообразительным, чтобы достичь высоких результатов. Мы это стараемся делать. Вот и результат, – отметил Кирилл Лаптев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Тобольского УМН, победивший в беге на 100 метров и в эстафете по легкой атлетике.

Сборная команда, сформированная из сильнейших спортсменов, будет представлять регион «Сибирь» на всероссийской V летней Спартакиаде среди организаций системы «Транснефть» в Казани, которая пройдет с 23 по 25 июня этого года.