Суд обязал ноябрянина выплатить моральную компенсацию избитому им инвалиду Фото: Вера Зенина

Ноябрьский суд обязал местного жителя выплатить моральную компенсацию избитому им инвалиду. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее в ведомство обратился опекун инвалида, сообщивший о нарушении его прав.

- Установлено, что в декабре 2022 года ноябрнин избил инвалида второй группы на почве личных неприязненных отношений. Он нанес потерпевшему множество ударов рукой по телу и лицу, - прокомментировали в надзорном органе.

После этого на северянина завели административное дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) и назначили ему наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

Кроме того, с учетом возраста пострадавшего, его недееспособности и инвалидности, прокурор направил в суд иск о компенсации морального вреда.

В итоге суд удовлетворил требования гособвинителя, взыскав в пользу пострадавшего 50 тысяч рублей.