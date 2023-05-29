Пуровские предприниматели отправили для ямальских бойцов транспорт и запчасти

Фото: администрация Пуровского района

Предприниматели Пуровского района отправили партию техники для бойцов отряда «БАРС», находящихся в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Так, автобус на 35 мест, стройматериалы, запасную резину, инструменты и электрогенератор передала таркосалинская организация «СЕВЕР ДОРСПЕЦСТРОЙ» под руководством Расула Алиева.

Предприниматель Виталий Кручинин предоставил солдатам внедорожный грузовик. А запчасти для транспортных средств отправил Сергей Грачев.

Фото: администрация Пуровского района

- Все это предприниматели передали в штаб #МыВместе, а уже оттуда груз отправился ямальцам. Дополнительная техника в зоне спецоперации очень нужна, она используется для подвоза воды, топлива, продуктов питания и оперативной перевозки воинов, - отметили в мэрии.

Всего из Пуровского района в помощь землякам отправлено 28 машин.