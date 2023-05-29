Надым посетил Герой Советского Союза Владимир Гасоян, предотвративший теракт в самолете

Фото: Правительство ЯНАО

Надым посетил Герой Советского Союза Владимир Гасоян. Он приехал на Ямал в рамках регионального патриотического проекта «Россия - страна Героев!», подразумевающего работу с молодежью.

В этот же день для надымских школьников, студентов, кадетов, волонтеров и поисковиков прошел одноименный патриотический квест. Сначала участников познакомили с биографией героя, а заем они ответили на вопросы о значимых событиях из жизни Владимира Бадоевича.

В ноябре 1983 года, будучи штурманом пассажирского самолета ТУ-134, выполнявшим рейс «Тбилиси-Ленинград», Гасоян предотвратил теракт и спас 57 людей, включая членов экипажа.

- Приглашение приехать на встречу с ямальской молодежью я принял мгновенно. Пообщавшись с ребятами, понял, что большое внимание они уделяют учебе. Радует, что подростки сосредоточены на получении разносторонних знаний, на воспитании в себе качеств, необходимых, чтобы быть достойными гражданами России. Могу сказать, что молодежь у нас достойная, которая будет двигать государство вперед, - сказал Владимир Гасоян.

В 2023 году проект пройдет во всех муниципалитетах Ямала.