На Ямале 29 мая 2023 года немного похолодает

Погода на Ямале на 29 мая Фото: Вера Зенина

В понедельник, 29 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по крайнему востоку преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, при натекании облачности +10...+15. Днем +11...+16 градусов, местами +18...+23.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +6 градусов, днем +15. Ветер 9-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: