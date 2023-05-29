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НовостиПроисшествия29 мая 2023 0:00

На Ямале 29 мая 2023 года немного похолодает

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 29 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 29 мая

Погода на Ямале на 29 мая

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 29 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по крайнему востоку преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, при натекании облачности +10...+15. Днем +11...+16 градусов, местами +18...+23.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +6 градусов, днем +15. Ветер 9-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО