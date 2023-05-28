Ноябрьские волонтеры собрали 2,5 тонны мусора

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьские волонтеры приняли участие во всероссийской акции «Убери за собой», проводимой в рамках Невского международного экологического конгресса. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, активисты провели субботник возле спортшколы «Авангард».

- Свыше 50 добровольцев из различных объединений участвовали в уборке, организованной волонтерами-экологами «Делай!». Они собрали 2,5 тонны мусора, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Ноябрьска

Всего с мая по сентябрь в Ноябрьске пройдет много различных экологических акций, например, «Чистый город», «Чистая страна», «Чистый берег» и другие.

- Друзья, предлагаем вам поучаствовать в них, сохранить нашу хрупкую северную природу и сделать город и его окрестности чище, - обратились власти к народу.