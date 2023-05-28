В Салехарде купили более мощную машину для гидропосева травы

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Вот уже второй год подряд высаживать газонную траву в Салехард будут методом гидропосева. Как сообщил глава города Алексей Титовский, специально для этого была куплена более мощная машина.

- Приобрели более мощную машину и первый газон возле Обдорского острога уже «позеленел». Далее высадка произойдет на центральных улицах и больших территориях для отдыха, - рассказал управленец.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Также Алексей Титовский отметил, что закупленного на этот год материала хватит, чтобы озеленить 25 тысяч квадратных метров местности.

Напоминаем, что предстоящим летом в Салехарде высадят более 80 тысяч цветов. Улицы украсят петунии, бархатцы, герани, флоксы и другие виды.