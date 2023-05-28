В Надыме прошел рок-фестиваль «КультУРА», посвященный творчеству группы «Король и Шут»

Фото: администрация Надымского района

В Надыме прошел ставший уже традиционным рок-фестиваль «КультУРА». Как сообщили в администрации района, мероприятие прошло на берегу озера Янтарное, в этом году его главной темой выбрано творчество группы «Король и Шут».

Не помешало проведению мероприятия и дождливая погода - любителей рока таким не запугать.

- Земляки, у нас с вами уже есть опыт собираться вместе в любую погоду. Нас, надымчан, жителей города первых, не остановишь дождем или ветром. Мы вместе всегда, - сказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Фото: администрация Надымского района

Со сцены звучали каверы знаменитых песен, а также собственные хиты участников фестиваля, коих восемнадцать. Кстати, некоторые коллективы приехали из Нового Уренгоя.

Помимо музыкальной программы была подготовлена и другая, не менее интересная. Посетители могли сфотографироваться с байкерами, сделать стильную прическу и временную татуировку, поиграть в нарды и посоревноваться в армрестлинге.