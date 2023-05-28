Салехардская певица Анастасия Вивденко прошла в финал конкурса на канале «Звезда»

Фото: окружной центр национальных культур | ОЦНК

Выпускница Центра эстрадного творчества Анастасия Вивденко представила Ямал на масштабном конкурсе «Звезда», который транслировался на одноименном канале.

В итоге девушка впечатлила жюри песней волшебника из фильма «Обыкновенное чудо» и прошла в финал.

- Моя песня о волшебнике, который создает вещи своими руками. Я хочу сказать песней, что все в наших руках, - сказала Анастасия в своей видеовизитке.

Анастасия - выпускница Окружного центра национальных культур Ямала и РАТИ-ГИТИС (курс В.Н. Панкова) по специальности артист эстрады, еще она играет на Таганке, в театре «Ленинград», кино и мюзиклах.

Кстати, участие в конкурсе «Звезда» принимают представители всех 89 регионов России. Определяют сильнейших вокалистов зрители в ходе голосования и знаменитые эксперты в области музыки.