Между Лабытнанги и Харпом перевернулась иномарка с людьми

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 27 мая на 26 километре автодороги Лабытнанги - Харп.

- Около 10:40 водитель автомобиля «Рено», решив совершить обгон, потерял управление, вылетел с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки госпитализированы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года 2 356, в которых 13 человек погибли и 110 получили травмы, в том числе 12 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.