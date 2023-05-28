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НовостиОбщество28 мая 2023 3:57

Беспилотники выявили нарушения пожарной безопасности в Шурышкарском районе

Власти примут соответствующие меры
Марина Прохорова
Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

На Ямале к патрулированию лесов приступили беспилотники. На этой неделе летательные аппараты работали в Шурышкарском районе: облетев семь поселений, где есть потенциальная угроза перехода огня на жилые дома, они выявить несколько нарушений пожарной безопасности.

- В ходе облетов выявлены нарушения, фото и видео направлены в администрацию муниципалитета для принятия мер. В дальнейшем полученная информация будет использована при проведении выездных осмотров межведомственными комиссиями, - сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Такие осмотры населенных пунктов продолжатся и в дальнейшем.

Отметим, что также беспилотники применяются и для поиска нарушителей. Например, благодаря аппаратам в мае удалось вычислить злоумышленников, занимающихся незаконной охотой. Теперь их ждет уголовная ответственность.