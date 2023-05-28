На Ямале 28 мая 2023 года пройдут дожди

Погода на Ямале на 28 мая Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 28 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, при натекании облачности до +15. Днем +20...+25 градусов, местами до +15, по западу +9...+14.

В Салехарде: пасмурно и дождь. Температура ночью +10 градусов, днем +13. Ветер 8-10 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: