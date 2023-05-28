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НовостиПроисшествия28 мая 2023 0:00

На Ямале 28 мая 2023 года пройдут дожди

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 28 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 28 мая

Погода на Ямале на 28 мая

Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 28 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, при натекании облачности до +15. Днем +20...+25 градусов, местами до +15, по западу +9...+14.

В Салехарде: пасмурно и дождь. Температура ночью +10 градусов, днем +13. Ветер 8-10 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО