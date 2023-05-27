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НовостиТуризм27 мая 2023 15:39

К берегу села Мужи Шурышкарского района ЯНАО пришвартовался круизный лайнер «Северная сказка»

На борту - 80 туристов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: личная страница Олега Попова во VK

Фото: личная страница Олега Попова во VK

Десять рейсов за летний сезон совершит круизный лайнер «Северная сказка», который накануне, 26 мая, впервые пришвартовался у берега села Мужи Шурышкарского района ЯНАО. По словам главы районной администрации Олега Попова, на борту теплохода, совершившего первый рейс, находились 80 туристов.

За день стоянки туристы познакомились с уютными улочками Мужей, уникальным «Живуном» в Ханты-Мужах и «Коми избой». На обратном пути лайнер остановился также в деревне Новый Киеват.

- Такое число гостей благоприятно повлияет на имидж района как территории интересной, культурно наполненной и притягивающей туристов. Новые возможности открываются для мастеров традиционных ремесел и предпринимателей, занимающихся туризмом, - рассказал Олег Попов.