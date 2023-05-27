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НовостиСпорт27 мая 2023 15:21

В Салехарде построили крупнейшую в городе крытую спортплощадку возле «Геолога»

Вход свободный для всех желающих
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Алексей Титовский

Фото: Алексей Титовский

В Салехарде закончилось строительства крупнейшей в городе крытой спортивной площадки возле центра «Геолог». Об этом в социальных сетях сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. По его словам, в здании общей площадью 1800 квадратных метров оборудованы поля для футбола и волейбола.

- Салехардцы, у меня просьба - соблюдайте чистоту на корте. За порядком следят камеры видеонаблюдения, - попросил Алексей Титовский.

Резиновое покрытие вокруг корта, которое износилось после зимы, подрядчик заменит совсем скоро. Вход на спортплощадку свободный для всех желающих.