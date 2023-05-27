В Ноябрьске в память о погибшем в зоне СВО Сергее Паликове создали трогательное видео

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В Ноябрьске рассказали историю погибшего во время спецоперации на Украине в сентябре 2022 года Сергея Паликова. Перед тем, как отправиться в зону СВО, он работал водителем на одном из автопредприятий Ноябрьска. В свободное время служил звонарем в храме центра духовно-нравственного воспитания на берегу озера Ханто.

О том, что он уйдет в зону СВО, Сергей никому не рассказал. Записался добровольцем, вывозил раненых с линии фронта в госпитале. В одной из таких экспедиций погиб, попав под вражеский артобстрел.

В начале февраля 2023 его посмертно наградили медалью «За укрепление боевого содружества».