На Ямале на 15 тысяч рублей оштрафовали 20-летнего парня за избиение участкового Фото: Татьяна Коркина

Штраф в размере 15 тысяч рублей получил житель Тазовского района ЯНАО, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «КП-Ямал» сообщили в пресс-службе СК по ЯНАО.

Следствие выяснилось, что 16 января 2023 года пьяный 20-летний мужчина повредил дверь в жилище односельчан в с. Гыда Тазовского района. На место прибыл участковый уполномоченный полиции, которого вызвали соседи. Когда он просил угомониться буйного парня, тот ударил его.

Во время следствия и судебного процесса мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину.