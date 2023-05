На Ямале 27 мая сохранится теплая летняя погода Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 27 мая, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер южный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 C, по западу до +15 C, днем +18…+23 C.