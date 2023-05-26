Летчик-космонавт Олег Артемьев дал старт производству ямальских чипсов из рыбы

Фото: департамент АПК ЯНАО

Герой России и летчик-космонавт Олег Артемьев дал старт массовому производству ямальских чипсов из рыбы. Накануне он побывал с визитом на «Салехардском комбинате», где и будут выпускать продукцию.

Первые работы в этом направлении начались полгода назад. На данный момент в производство выпущено три вида чипсов из щуки, они отличаются приправами и остротой. В дальнейшем планируется выпустить четвертый вид продукции - из налима.

- Все это время мы доводили продукцию до идеала. На Ямале такого еще не было, мы первые представим рыбные чипсы жителям нашего региона. Надеемся, они им очень понравятся и каждый найдет тот вкус, который придется ему по душе, - отметил генеральный директор ООО «Салехардский комбинат» Владимир Попов.

Фото: департамент АПК ЯНАО

Олег Артемьев провел на комбинате около двух часов, ознакомился со всем процессом производства продукции: от обработки рыбы и ее копчения до сортировки и упаковки продукции. Также летчик-космонавт пообщался с работниками предприятия и ответил на их вопросы.

- Я очень рад побывать в том месте, где производится продукция, которую мы с товарищами едим в космосе. Я выполнил часть своей мечты - осталось посмотреть, как ловится рыба. Хочется еще раз приехать на ямальскую землю, - сказал Олег Артемьев.