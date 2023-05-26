Ямал оказался в тройке лидеров по росту безналичного торгового оборота

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Ямал вошел в тройку регионов-лидеров по росту безналичного торгового оборота. Согласно данным исследования лаборатории «СберИндекс» и ресурса «Чек Индекс», в первом квартале 2023 года доля безналичных расчетов в торговом обороте региона увеличилась на пять процентных пунктов по сравнению с тем же периодом прошлого года

Быстрее росли только Чукотский автономный округ (+5,9 п.п.) и Карачаево-Черкессия (+5,6 п.п.). При этом по текущей доле безналичного торгового оборота Ямал занимает пятое место в России с показателем 71,8%.

В целом доля безналичного оборота в России в первом квартале 2023 года обновила исторический максимум, достигнув 63,3%, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил +1,5 п.п. В этот же период в 61 регионе страны более 60% покупок были оплачены по карте, это на 12 регионов больше, чем в четвертом квартале 2022 года.

– Жители Ямала всегда были в числе лидеров по использованию современных способов расчета. Например, Новый Уренгой входит в 15 самых продвинутых городов России по доле безналичного торгового оборота. Северяне не только активно пользуются банковскими картами в розничных точках, но и покупают необходимые товары в интернете и на маркетплейсах, – заявил управляющий Ямало-Ненецким отделением Сбербанка Александр Конев.