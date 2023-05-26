Ноябрян просят убрать машины с привокзальной площади у аэропорта, где идет ремонт

Фото: администрация Ноябрьска

Жителей Ноябрьска просят убрать машины с привокзальной площади у аэропорта. Как пояснили в городской администрации, транспорт мешает проведению строительных работ.

«На привокзальной площади у аэропорта ведутся строительные работы. В настоящее время на парковке находятся 16 автомобилей. Транспорт мешает подрядной организации производить работы в полной мере. Просим владельцев забрать свои машины», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Информация об автовладельцах можно сообщить в отдел дорожного хозяйства дирекции муниципального заказа по телефону: 8 (3496) 42-05-16.

Отметим, что в ходе работ будет отремонтировано почти два гектара территории. Согласно проекту, на ней появятся современное освещение, уютные зоны отдыха, креативные арт-объекты, теплые остановки для общественного транспорта, удобные проезды и парковка на 146 машиномест.