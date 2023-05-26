Строящаяся в Новом Уренгое школа из двух блоков готова на 40%

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Новом Уренгое продолжается строительство школы на 800 мест. Учебное заведение появится в микрорайоне Тундровый, оно будет состоять из двух блоков, совмещенных теплым переходом.

Напоминаем, что на начальном этапе строители столкнулись со сложными грунтами, из-за чего пришлось остановить работы и проводить повторные геологические изыскания. В итоге проектировщики решили, что грунт под основанием школы можно будет поддерживать в мерзлом состоянии с помощью специального оборудования, и лишь после этого строительство продолжилось.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На данный момент школа готова на 40%: полностью построены фундамент и каркас. Завершается монтаж системы термостабилизации грунта, который будет охлаждаться горизонтально и вертикально.

Идут работы по монтажу фасада, внутренних перегородок, утеплению и гидроизоляции кровли и стен. Начата установка оконных блоков. Также строители выполняют стяжку пола, монтируют вентиляцию, электрику, системы отопления, водоснабжения и пожаротушения.

В секции начальной школы будет 12 классов на 312 детей. Для 390 учеников пятых и девятых классов предусмотрено 15 аудиторий. А старшеклассники будут заниматься в секции, рассчитанной на 4 класса и сотню человек.