Сдавать ЕГЭ на Ямале в 2023 году будут более 3 тысяч человек

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На Ямале начался основной этап сдачи ЕГЭ. Как сообщили в региональном департаменте образования, всего в 2023 году экзамены напишут 3 306 человек, из них 3 104 - выпускники текущего года.

Сегодня, 26 мая, 755 одиннадцатиклассников, выпускников прошлых лет и студентов колледжей, которые планируют продолжить учебу в вузах, пишут ЕГЭ по химии, географии и литературе.

- Порядок проведения ЕГЭ не изменился, но в контрольно-измерительных материалах по большинству учебных предметов есть новшества. Они вносятся на федеральном уровне и известны с ноября. Например, продолжительность госэкзамена по истории увеличена на 30 минут и вопросов про Великую Отечественную войну стало больше, - говорит первый заместитель директора департамента образования Ямала Сергей Бойченко.

Результаты сданных сегодня экзаменов ребята узнают не позднее 9 июня. Посмотреть их можно будет в местах подачи заявлений на ЕГЭ, через ГИС «Образование Ямала», а также на официальном портале Рособрнадзора.

Минимальные баллы для получения аттестата утверждены Рособрнадзором. Так, по русскому языку необходимо набрать 24 балла, а по математике - 7 баллов (базовый уровень).