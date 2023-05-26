В перинатальных центрах Ямала установили камеры наблюдения за новорожденными

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямальские перинатальные центра оснастили камерами видеонаблюдения за новорожденными. Благодаря этому мамы смогут в любое время наблюдать за малышами, в том числе и за недоношенными, находящимися в реанимационных палатах, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Камеры закреплены на кювезах, поэтому мамы будут видеть только своего ребенка. Такое нововведение, в первую очередь, положительно скажется на эмоциональном состоянии родителей, - прокомментировали в ведомстве.

Самое большое количество камер установлено в перинатальном центре Ноябрьска - 14 штук, далее идет Салехард с восемью устройствами и замыкает тройку Новый Уренгой, где шесть цифровых устройств.

Как отметил, директор ведомства Сергей Новиков, это уникальная возможность сохранить ту незримую связь, которая устанавливается между матерью и ребенком с первых минут. Теперь мама может находиться с малышом круглосуточно, несмотря на медицинские показания.

Для наблюдения за новорожденным родителям нужно заполнить персональное согласие.