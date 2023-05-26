Надымчане, несколько лет продававшие краснокнижную рыбу, получили условный срок

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В Надыме осудили двух местных жителей, продававших краснокнижную рыбу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Организовать незаконный бизнес мужчины решили в феврале 2021 года. Купив сибирского осетра, находящего под угрозой исчезновения, они хранили рыбу и, если надо, перевозили ее для дальнейшей продажи.

Однако преступная схема была раскрыта надымскими полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ по Тюменской области. Ход расследования находился на контроле руководителя ямальского следственного управления Андрея Егорова.

- В результате водным биологическим ресурсам РФ причинен ущерб на сумму более 2,2 миллиона рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал надымчан виновными по ч.3 ст.258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и приговорил каждого из них к пяти годам условно с испытательным сроком на три года. Также они должны выплатить штраф в 200 тысяч рублей.