Ноябрьский суд отправил в колонию наркодиллеров из Муравленко и Иркутской области

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В Ноябрьске осудили двух мужчин, занимающихся распространением наркотиков. Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, речь идет о жителях Муравленко и Иркутской области, которые, решив подзаработать, присоединились минувшей осенью к организованное группе.

- Пройдя соответствующее обучение, они получили от организатора задание. Мужчинам было велено забрать из тайника нерасфасованный наркотик и разложить его в удобные для сбыта упаковки, - прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленников задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Далее на них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием сети интернет, организованной группой), а недавно суд признал мужчин виновными. Каждый из них отправится на пять лет в колонию строгого режима.

Кроме того, суд конфисковал мобильные телефоны подсудимых, через которые они вели переписку с сообщниками.