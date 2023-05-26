Скриншот из видео

Посылки, отправленные предпринимателями Ямальского района бойцам СВО в начале апреля, дошли до места назначения. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- В начале апреля предприниматели Ямальского района направляли адресную помощь военнослужащим батальона «Сибирь». Они собрали все, о чем просили бойцы: электрогенераторы, водяные помпы, наборы инструментов, тросы, шанцевый инструмент. И буквально на днях из подразделения пришли добрые вести, - рассказали в мэрии.

Его представители засняли видеоролик, в котором поблагодарили ямальцев за оказанную солдатам помощь.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что надымчане, находящиеся в зоне СВО, получат новую технику и беспилотники.