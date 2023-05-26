На Ямале создали природный заказник для сохранения уникального лежбища моржей

Фото: Правительство ЯНАО

Для сохранения уникального лежбища моржей на Ямале создали природный заказник «Тиутей-Яхинский» площадью 10 тысяч гектаров. Охранный статус этой территории позволяет ограничить хозяйственную деятельность рядом с животными и уберечь их от посягательств людей.

Так, на территории природоохранной зоны запрещается разведывать и добывать полезные ископаемые, а еще ограничиваются въезд и стоянка транспорта. Доступ граждан возможен только по пропускам, оформить их можно на сайте Единой картографической системы округа.

Кстати, Харасавэйское месторождение, которое находится неподалеку, не входит в границы заказника.

Исследования и мониторинг показали, что численность моржей на лежбище с каждым годом только растет. По итогам детальных подсчетов, сделанных на основании снимков с дронов в октябре 2022 года, максимальное число единовременно вышедших на берег особей составило 4 133. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году - тогда насчитали более двух тысяч голов.

Животные приплывают сюда во второй половине лета и держатся до тех пор, пока не установится лед. При этом среди них много самок с детенышами разного возраста, что не характерно для атлантических моржей, а это как раз и говорит об уникальности лежбища.