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НовостиОбщество26 мая 2023 2:47

Ледоход на Оби добрался до Ямальского района

В скором времени его ждут в Яр-Сале
Марина Прохорова
Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

Ледоход на Оби добрался и до Ямальского района, в скором времени его ждут в Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- Ровно неделя осталась до начала календарного лета, а у нас не за горами ледоход! Лед уже ушел с протоки возле Панаевска, минувшим днем движение на Оби встречали салемальцы, - рассказали в мэрии.

Сейчас жители района ждут дальнейшего продвижения ледохода.

Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

Напоминаем, что в районе переправы между Салехардом и Лабытнанги лед уже практически ушел. В связи с этим вчера на линию вышли первые в этом сезоне паромы.