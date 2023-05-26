В Тарко-Сале начался масштабный ремонт улиц и проездов

Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале начались масштабные дорожные работы. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

Так, на улице Мезенцева выполняется срезка старого асфальта, а затем специалисты приступят к укладке нового асфальтобетонного слоя. Стартовал ремонт проездов в микрорайоне Геолог. В настоящее время ведется укладка новых плит за домом №5 по улице Мезенцева. Отметим, что все работы на проездах разделены на семь участков и будут выполняться поочередно.

Фото: Антон Колодин, соцсети

В районе магазина «Горячий хлеб» идет обустройство парковки: завозят плиты и подготавливают основания.

Кипит работа и по замене колодцев ливневой канализации. Пока что дорожники заняты демонтажем старых конструкций.

Стартовал капитальный ремонт участка по улице Промышленная - улица от перекрестка 50 лет Ямалу/Таежная/Промышленная до лесхоза. Работы выполнят в три этапа.