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НовостиОбщество26 мая 2023 2:00

Салехардский «Бургер Блин» признан лучшим фудтраком страны

Решение об этом было принято на федеральном конкурсе «Торговля России»
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фудтрак салехардского предпринимателя «Бургер Блин» стал лучшим мобильным объектом страны. Как сообщил глава города Алексей Титовский, решение об этом было принято на федеральном конкурсе «Торговля России», участие в котором принимали 1 477 человек со всей страны.

Напоминаем, что в прошлом году Кристина Николаева (хозяйка фудтрака) выиграла грант в городском конкурсе и на его средства открыла передвижную блинную.

В планах предпринимателя - развивать свою продукцию и радовать горожан вкусной едой. А еще бизнесвумен хочет приобрести прозрачный купол для уютного кафе, которое будет располагаться у «Геолога».

Кстати, по словам Алексея Титовского, за последние три года в Салехарде открылось 19 заведений общепита.