В Салехарде для расселения жителей аварийных домов строят 3 700 квартир

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде для расселения жителей аварийных домов возводят 3 700 квартир. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Самая большая стройплощадка окружной столицы - новый микрорайон Обдорский с двадцатью одним домом. Строительство первых трех многоэтажек планируется завершить до конца года. Сейчас в них идут отделочные работы, частично смонтированы лифты, проведены внутренние сети тепловодоснабжения.

Также строительство ведется и в существующих микрорайонах - снос расселенного жилья освобождает места для новой застройки.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Так, многоквартирный дом площадью почти 10 тысяч квадратных метров возводится на перекрестке улиц Мичурина - Республики. На первом этаже расположатся магазины и предприятия сферы услуг, на остальных восьми - 192 квартиры.

Еще одна девятиэтажка возводится в границах улиц Артеева - Зои Космодемьянской - Мира. Это дом площадью около 7 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 132 квартиры.

Все дома, куда переедут жильцы «авариек», сдаются полностью готовыми для проживания: с чистовой отделкой, сантехникой и кухонными плитами. Во дворах имеются детские и спортивные площадки, тротуары и парковки.