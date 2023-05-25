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НовостиНедвижимость25 мая 2023 12:24

Реконструкция храма в сквере Харпа завершится к середине лета

Об этом сообщила глава города Марина Трескова
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Харпе приступили к преображению Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- К обновлению культового сооружения уже приступили. Подрядчик отштукатурил стены, далее - покраска, - рассказала градоначальница.

Также рабочие заменят входную группу, кровлю и обшивку цоколя. Завершатся в работы к середине лета.

- Уверена, новый внешний облик храма гармонично впишется в архитектурный ансамбль всего сквера Петра и Февронии, который создан по предложениям харповчан в прошлом году, - добавила Марина Трескова.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

Напоминаем, что первые работы начались еще в прошлом году. Тогда подрядчик занимался отсыпкой территории сквера, укрепление русла ручья, переустройством инженерных сетей, тротуаров и установкой различных скульптур.