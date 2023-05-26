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НовостиПроисшествия26 мая 2023 0:00

На Ямале 26 мая 2023 года столбики термометров поднимутся до +28 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 26 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 26 мая

Погода на Ямале на 26 мая

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 26 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -1...+4 градуса, по западу +7...+13. Днем +17...+22 градуса, по западу +23...+28, по северо-востоку до +12.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +13 градусов, днем +25. Ветер 7-11 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО