В Губкинском начался первый этап ремонта проспекта Мира

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском начался ремонт дорог. Как сообщили в городской администрации, в этом году планируется привести в порядок 6,5 километра.

На данный момент специалисты приступили к работам на проспекта Мира (от проезда №40 до пересечения с улицей Калинина). В середине июня начнется второй этап ремонта - проспект Мира перекроют до пересечения с проспектом Губкина.

Также приведут в порядок внутриквартальные проезды микрорайонов №9, №12, №13 и территорию возле торгового центра «Ямал-Пурпе».

В Пурпе подрядчик приступил к ремонту улицы Железнодорожная, также там, еще Пурпе-1 обновят тротуары.

Работы будут вестись комплексно: модернизируют систему освещения, установят остановки. Завершится ремонт осенью.

Кроме того, этим летом запланирован ремонт участка автодороги от границы Ямала до Губкинского, здесь отремонтируют 56 километров и завершат устройство пяти площадок для кратковременного отдыха водителей.