Сразу несколько узких специалистов приедут в Уренгой для осмотра населения

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ
Врачи Тарко-Салинкой ЦРБ приедут в Уренгой для осмотра населения. Как сообщили в самом медучреждении, выезд запланирован на 27 мая.
Прием пройдет в поликлинике Уренгойской участковой больницы. Жителей осмотрят следующие узкие специалисты: онколог - Роберт Вадимович Мирсояпов, кардиолог - Альбина Тагировна Давыдова и уролог - Артур Азатович Кашапов.
Получить консультацию врачей смогут все желающие с 10.00 до 15.00. Предварительная запись не требуется.
Напоминаем, что также медики приезжают в тундру, где проверяют здоровье жителей стойбищ и проводят вакцинацию от различных инфекций.