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НовостиОбщество25 мая 2023 11:00

Сразу несколько узких специалистов приедут в Уренгой для осмотра населения

Они прибудут в поселок 27 мая
Марина Прохорова
Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Врачи Тарко-Салинкой ЦРБ приедут в Уренгой для осмотра населения. Как сообщили в самом медучреждении, выезд запланирован на 27 мая.

Прием пройдет в поликлинике Уренгойской участковой больницы. Жителей осмотрят следующие узкие специалисты: онколог - Роберт Вадимович Мирсояпов, кардиолог - Альбина Тагировна Давыдова и уролог - Артур Азатович Кашапов.

Получить консультацию врачей смогут все желающие с 10.00 до 15.00. Предварительная запись не требуется.

Напоминаем, что также медики приезжают в тундру, где проверяют здоровье жителей стойбищ и проводят вакцинацию от различных инфекций.