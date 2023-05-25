Сразу несколько узких специалистов приедут в Уренгой для осмотра населения

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Врачи Тарко-Салинкой ЦРБ приедут в Уренгой для осмотра населения. Как сообщили в самом медучреждении, выезд запланирован на 27 мая.

Прием пройдет в поликлинике Уренгойской участковой больницы. Жителей осмотрят следующие узкие специалисты: онколог - Роберт Вадимович Мирсояпов, кардиолог - Альбина Тагировна Давыдова и уролог - Артур Азатович Кашапов.

Получить консультацию врачей смогут все желающие с 10.00 до 15.00. Предварительная запись не требуется.

Напоминаем, что также медики приезжают в тундру, где проверяют здоровье жителей стойбищ и проводят вакцинацию от различных инфекций.