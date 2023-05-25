Погибшего в СВО героя из Лабытнанги наградили орденом Мужества

Фото: «Северяне. Жизнь героя», соцсети

Житель Лабытнанги Александр Иванчиков, погибший в ходе СВО, награжден орденом Мужества. Информация об этом появилась в официальной группе регионального проекта «Северяне. Жизнь героя».

Известно, что Александр родился 21 сентября 1986 года. Средне-специальное образование получил в Лабытнанги, а в 2005 году был призван в армию. Затем он поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, которое окончил в 2011 году и по 2022 год проходил службу в Ставропольском крае.

Также он участвовал в контртеррористических операциях в горной местности Ингушетии. В 2017 году, получив звание гвардии капитан, отправился в Сирию, где, в качестве командира инженерно-десантной роты, выполнял специальные задачи. За это он был награжден медалями Министерства обороны РФ.

Участие в СВО ямалец принимал с первых дней, погиб он 24 июня 2022 года близ села Красноселовка Запорожской области.