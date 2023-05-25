Жители Пуровского района могут обучиться северной хореографии

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе стартовал проект «Танцы pro.Ямал», запущенный центром национальных культур. Его главная цель - обучить земляков северной хореографии, сообщили в администрации муниципалитета.

С начала августа специалисты центра проведут обучающий курс по северному танцу для коллективов работающей молодежи от 18 до 35 лет. А затем, в день празднования юбилея города, они выступят на фестивале, где и определят победителя проекта. Сделают это сами пуровчане - с помощью народного голосования.

Ознакомиться с положением и подать заявку можно здесь.

Кстати, мастерство северного танца специалистам центра а также хореографам различных учреждений района помогли отточить приглашенные эксперты - руководитель Петербургского отделения Ассоциации КМНСС и ДВ Светлана Чернышова и балетмейстер салехардского культурно-делового центра Олег Ролев.