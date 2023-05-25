В Лабытнанги 18-летний бесправник устроил жесткое ДТП, врезавшись в легковушку

Фото: ОМВД по Лабытнанги

В Лабытнанги 18-летний бесправник устроил жесткое ДТП. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, авария произошла минувшим вечером, 24 мая, на улице Орлова.

- Молодой человек, не имея водительского удостоверения, сель за руль «Газели» и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110». Выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество отечественной легковушке, которая ехала по главной, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

К счастью, пострадавших в этой аварии нет, но вот восстановить легковушку вряд ли удастся. Перед машины смяло настолько, что он превратился в кусок железа, а запчасти разлетелись по разным сторонам.

Фото: ОМВД по Лабытнанги

Напоминаем, что всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года 2 328, в которых 13 человек погибли и 107 получили травмы, в том числе 12 детей.