Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На переправе между Салехардом и Лабытнанги запустили паромы. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В этом сезоне судна вышли на линию впервые. Ознакомиться с расписанием их движения и тарифами на перевозку можно на официальном сайте ведомства. Там же северяне могут подключиться к онлайн-камерам и наблюдать за работой паромов в реальном времени.

Сами ямальцы очень рады появлению судов и вовсю публикуют их снимки в местных соцсетях.

Фото: Павел Павлов, соцсети

Но это и не удивительно, ведь за последнее время транспорт на переправе менялся чуть ли не каждый день. Сначала власти отменили рейсы на воздушных подушках и сообщили о начале вертолетного сообщения, а затем вернули все обратно.

Напоминаем, что уже завтра, 26 мая, первый рейс парома «Победа» отправится из Салехарда в Приобье. Купить билеты можно за 45 дней до поездки на сайте перевозчика, в кассе речвокзала Салехарда и на самом судне перед отправлением (при наличии).