Стала известна дата планового отключения горячей воды в Ноябрьске Фото: Вера Зенина

Стала известна дата планового отключения горячей воды в Ноябрьске - 29 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

Напоминаем, что с сегодняшнего дня, 25 мая, в городе начались работы по завершению отопительного сезона (окончательно батареи остынут 27 мая), а уже 29 мая ноябрян ждет 12-дневное отключение горячей воды.

В этот период сотрудники «Энерго-Газ-Ноябрьска» проведут глобальную ревизию и ремонт оборудования, которые невозможно выполнить без полной остановки работы котельной. Это необходимо для того, чтобы зимой избежать аварий на сетях.

А 7 июня будут проведены гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения.

При обнаружении утечек на сетях жителей просят сообщать либо в аварийные своих управляющих компаний, либо в центральную оперативно-диспетчерскую службу АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» по телефону 35-22-51.