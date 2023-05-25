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НовостиПроисшествия25 мая 2023 5:34

Губкинский суд рассмотрит дело с участием гендиректора УК, из-за халатности которой глыба льда едва не убила человека

Инцидент произошел в марте
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Губкинский суд готовится рассмотреть дело с участием гендиректора управляющий компании, из-за халатности которой глыба льда едва не убила 50-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напоминаем, что инцидент произошел 17 марта в 6-м микрорайоне. Утром с крыши дома №16 на проходящего мимо человека упала тяжелая сосулька. Удар был такой силы, что горожанину пришлось обратиться за медицинской помощью.

- Гендиректор управляющей компании не организовала и не проконтролировала очистку кровли и козырьков подъездов дома, что привело к образованию снежной массы и наледи, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе предварительного следствия удалось собрать достаточно доказательств вины женщины. Ее будут судить по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).