В Салехарде сразу пятнадцать домов останутся без света Фото: Вера Зенина

Предстоящую субботу некоторые жители Салехарда проведут без света. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за работ по технологическому присоединению электричество отключат сразу в пятнадцати домах.

Так, 27 мая с 9.30 и до 12.30 электроэнергия будет отсутствовать в домах №7, №8а, №11, №13, №18а, №18б, №24/1 и №24/2 по улице Чкалова, а также в доме №7а по улице Восход.

А с 14.30 и до 18.00 свет отключат в домах №18, №24/1, №24/2 по улице Чкалова и домах №3, №3а, №3в по улице Уфан.