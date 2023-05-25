В ноябрьском центре патриотического воспитания завершается капремонт

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В ноябрьском центре патриотического воспитания «Авангард» завершается капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Сейчас в общежитии центра подходят к концу чистовые отделочные работы, а также обустройство входных групп. Специалисты заменили наружные и внутренние двери, полы и оконные блоки, а в душевых и туалетных комнатах установили новую сантехнику. Благодаря ремонту созданы комфортные условия для проживания призывников, участников военно-патриотических, оборонно-спортивных тренировочных сборов и учебных курсов.

Площадь четырехэтажного здания составляет 1 600 квадратных метров. За время работ в нем утеплили чердак, полностью заменили кровлю, частично обновили инженерные системы и фасад.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

- Подрядчик выполнил все работы, за исключением сезонных. В летнее время, после окончания отопительного сезона, будет завершена замена инженерного оборудования в подвале, - рассказал специалист технического надзора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Александр Кибасов.

На территории центра действует вся необходимая инфраструктура - спортивный и актовый залы, тир, площадка с уличными тренажерами, административно-бытовые корпуса и теплая автостоянка.

Уже в июне здесь начнутся летние патриотические сборы «Планета Земля». Планируется проведение трех смен для 900 детей от 14 до 17 лет со всего Ямала. Участники смогут научиться прыжкам с парашютом, поисково-спасательным работам и примут участие в тактических командных играх.