В Новом Уренгое высадят более 148 тысяч цветов Фото: Вера Зенина

Предстоящим летом в Новом Уренгое высадят более 148 тысяч цветов. Как сообщили в администрации муниципалитета, это будут выносливые и неприхотливые бархатцы, бегония, виола, герань, колеус, циния и алиссум.

Сейчас подрядная организация «Геоспецстрой» занимается закупкой саженцев в питомниках, затем специалисты подготовят клумбы и в начала июня высадят растения.

Места для цветников уже определены: Площадь Памяти, сквер «Белые ночи», Аллея мужества, парк Дружба и другие. Кроме того, в городе установят сто конструкций для вертикального озеленения.

Также запланированы мероприятия по восстановлению и содержанию газонов, уходу за высаженными деревьями и кустарниками.