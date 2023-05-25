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НовостиОбщество25 мая 2023 3:04

В Новом Уренгое высадят более 148 тысяч цветов

Работы начнутся в начале июня
Марина Прохорова
В Новом Уренгое высадят более 148 тысяч цветов

В Новом Уренгое высадят более 148 тысяч цветов

Фото: Вера Зенина

Предстоящим летом в Новом Уренгое высадят более 148 тысяч цветов. Как сообщили в администрации муниципалитета, это будут выносливые и неприхотливые бархатцы, бегония, виола, герань, колеус, циния и алиссум.

Сейчас подрядная организация «Геоспецстрой» занимается закупкой саженцев в питомниках, затем специалисты подготовят клумбы и в начала июня высадят растения.

Места для цветников уже определены: Площадь Памяти, сквер «Белые ночи», Аллея мужества, парк Дружба и другие. Кроме того, в городе установят сто конструкций для вертикального озеленения.

Также запланированы мероприятия по восстановлению и содержанию газонов, уходу за высаженными деревьями и кустарниками.