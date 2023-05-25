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НовостиОбщество25 мая 2023 2:30

В Шурышкарском районе увеличили число рейсов из Мужей в Восяхово и обратно

Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов
Марина Прохорова
Фото: Олег Попов, соцсети

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе увеличили число рейсов по маршруту Мужи - Восяхово и обратно. Как сообщил глава муниципалитета Олег Попов, в этом году катер будет ходить дважды в неделю.

- С такой просьбой ко мне обратились восяховцы во время нашей встречи. Вопрос удалось решить, - сказал управленец.

Рейс будет совершаться по средам и пятницам. В райцентр катер приходит утром, таким образом у жителей села будет весь день, чтобы решить дела, а вечером можно спокойно вернуться домой.

Напоминаем, что пассажирская навигация стартует в Шурышкарском районе 29 мая. Перевозить людей будут три судна: этом году на внутримуниципальные маршруты выйдут катера «Победа» и «Обь-3», а после ходовых испытаний к ним присоединится и новый «Стерх», он пополнил окружной флот в прошлом году.